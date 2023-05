Spezia | Nzola rinnova fino al 2026 | “Non ho mai sentito mancare la fiducia”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A poche giornate dalla fine del campionato che ha vistosegnare 13 reti in 28 partite, il centravanti dellohato il proprio contrattoal, dichiarando: “Non ho mai avuto dubbi e sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui tengo davvero tanto. La proprietà, la dirigenza e tutto il club mi hanno fatto sentire importante e non ho mailanei miei confronti, la stessa che ogni giorno i tifosi mi fanno sentire con il loro calore. Ora tutti uniti per lottarealla fine”. SportFace.

"Non ho mai avuto dubbi e sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui tengo davvero tanto". Sono le parole di Mbala, centravanti dello, che accompagnano la firma di un nuovo contratto con la società ligure che scadrà nel 2026. Il precedente accordo aveva scadenza nel 2024 ed era stato siglato nel 2020 ...Dopo aver rinnovato il contratto con lofino al 2026, il bomber M'Balaha voluto commentare il prolungamento con toni molto dolci verso i liguri: "Non ho mai avuto dubbi e sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui ...M'Bala, attaccante dello, entusiasta dopo il rinnovo del contratto con il club ligure: le sue dichiarazioni M'Balaha parlato ai canali ufficiali dellodel suo rinnovo di contratto. ...

Spezia, Nzola sul rinnovo: "Mai avuti dubbi. Qui mi hanno fatto sentire importante" TUTTO mercato WEB

L'attaccante si lega per altre stagioni al club ligure che domenica affronterà il Lecce in un delicatissimo scontro salvezza ...Sono circa duecento i biglietti già venduti per il settore ospiti del Via del Mare di Lecce dove domenica sventoleranno parecchi vessilli aquilotti. Nonostante la distanza e le difficoltà logistiche i ...