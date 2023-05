Spalletti | Inzaghi | Pioli e Allegri devono restare lì dove sono CorSera

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La vittoria dell’Inter contro il Milan, con cui la squadra disi è aggiudicata la finale di Champions League, è la rivincita del tecnico nerazzurro che adesso non va messo in discussione, scrive Daniele Dallera sul Corriere della Sera. Ma nemmeno Stefanova discusso. Come dovrebbero essere confermati. Meglio concentrarsi su un mercato intelligente piuttosto che ipotizzare un addio dei tecnici che hanno dimostrato le loro capacità in questo campionato di Serie A e nella stagione di Champions. Dallera scrive di. “Tra le sue qualità, le sue doti, ne spicca una, persino i critici più ostinati gliela riconoscono: bravissimo a preparare le partite secche, le finali (come ha piegato Porto, Benfica e Milan sa affrontare anche atto primo e atto secondo, andata e ...

... visto che nessuno ha fatto meglio a parte il Napoli dicon lo Scudetto ovviamente. ... l'obiettivo per la truppa diera quello di bissare gli ottavi , che proprio la gestione...Gli altri titoli dedicati alla compagine guidata da Simone: 'Il capolavoro nerazzurro non è ... ci sono delle incertezze riguardo all'allenatore campione d'Italia: 'Napoli, i dubbi di'...La squadra dinon perde con tre o più gol di scarto dal 2019 . Era maggio, la penultima giornata della Serie A consulla panchina interista e il ko per 4 - 1 in casa del Napoli. E ...

La graticola costante, lo “ spiaze ” dei meme altrettanto costanti…e ora c’è la finale di Champions League, che come in qualche programma di cucina, può ribaltare la situazione. In realtà l’ha già rib ...L’Inter si affretti a rinnovare il contratto a Simone Inzaghi, il Milan non si faccia venire pazze idee pensando di cambiare Pioli: serve piuttosto un mercato più efficace ...