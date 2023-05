Soulé che fine ha fatto? Ecco perché non gioca più

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La Juventus sono diverse partite che non può contare su; andiamo a scoprire il motivo di questa incredibile assenza. In questa stagione, difficile sotto molti punti di vista, la Juventus haaffidamento su diversi ragazzi giovani che hanno dato un contributo importante alla causa bianconera. Tra questi troviamo, senza ombra di dubbio,(LaPresse)L’argentino può ricoprire diversi ruoli, dalla mezzala al trequartista fino all’esterno offensivo;tore rapido, brevilineo e molto tecnico, ha dimostrato di poter essere una risorsa molto importante all’interno della rosa di Allegri. Ultimamente, però, non si è più visto in campo; l’ultima apparizione è stata a Bologna in un match terminato uno a uno.ha poi saltato i successivi appuntamenti contro Lecce, ...