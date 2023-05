Sottopassi allagati | chiusa l' A14 | treni fermi | Centro Italia in tilt

La trappola deiInterruzioni, disagi e rallentamenti hanno bloccato anche le arterie secondarie e statali. La medesima situazione la si registra, anche con chiusure maggiormente ......deidi viale La Spezia e viale Giovanni Da Verrazzano dove, a causa della corrente elettrica venuta a mancare, non si sono attivate le pompe dei condomini e di conseguenza si sono...... di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, di non accedere ai capanni e aise; in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più ...

Allagamenti a Riccione, sottopassi chiusi Repubblica TV

Fano, 17 maggio 2023 - Situazione meteo in fase di miglioramento, con passaggio dall’allerta arancione a quella gialla, come riporta l’ultimo bollettino della protezione civile regionale, mentre il si ...Il maltempo funesta la Romagna, con evacuati e allagamenti. Da ieri sera gran parte dell'Emilia-Romagna è in allerta rossa: mobilitata la protezione civile e attenzione massima sia per ...