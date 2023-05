Sott' acqua un terzo dell' Emilia - Romagna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un, 35 comuni allagati tra le province romagnole e il Bolognese, 21 i fiumi esondati in più punti e gli affluenti e i corsi d'sono al livello di massimo ...

Un terzo dell'Emilia - Romagna è, 35 comuni allagati tra le province romagnole e il Bolognese, 21 i fiumi esondati in più punti e gli affluenti e i corsi d'sono al livello di massimo allarme. E poi le frane, ne hanno ...Le immagini del disastro maltempo Cavalli messi in salvo dall'alluviuone Bologna finisce: le immagini Maltempo, via Saffi inondata die fango Crolla un ponte a Molinella: le ...Riccione, riporta la stampa locale, era praticamente. I fiumi che sono andati oltre gli argini hanno avuto "conseguenze pesantissime " ha riferito ancora Bonaccini " decine di comuni ...

Praticamente tutti i corsi d'acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone. È finita sott'acqua Faenza, una parte di Cesena e ...E’ salito a 8 morti il bilancio della devastante ondata di maltempo in Emilia Romagna, che ha provocato ingentissimi danni al territorio con allagamenti nelle campagne e nelle città dove i cittadini s ...