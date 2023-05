dei Bambini compie 60 anni. E così per l'occasione, l'Organizzazione, impegnata dal 1963 nel nostro Paese accanto a ...dei Bambini compie 60 anni. Per l'occasione l'organizzazione, impegnata dal 1963 nel nostro Paese accanto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi che non possono contare sul supporto della ...Ci sono i peer trainers formati dadei Bambini all'interno del progetto europeo 'Applyng Safe behaviour' e c'è il racconto dell'avventura come elemento costitutivo delle 'carovane' di ...

SOS Villaggi dei Bambini compie 60 anni e festeggia in giro per l'Italia - Luce Luce

Sos Villaggi dei Bambini compie 60 anni. Per l'occasione l'organizzazione, impegnata dal 1963 nel nostro Paese accanto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi che non possono contare sul supporto della ...Sociale SOS Villaggi dei Bambini compie 60 anni e festeggia nelle piazze italiane - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...