Soraia Allam è davvero fidanzata? Un commento la incastra e lei cancella tutto FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 17 maggio 2023)sarà? In questi giorni sono trapelate tantissime indiscrezioni in merito ad un ipotetico flirt tra la ragazza e un imprenditore napoletano. A corredo delle varie segnalazioni, gli influencer Deianira Marzano ed Amedeo Venza avevano pubblicato anche delle immagini in cui si vedeva la giovane entrare nell’auto di un uomo misterioso. Ad L'articolo proviene da KontroKultura.