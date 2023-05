Sophie Codegoni | lo sfogo di Fabrizio Corona | «Si è fatta il filler alle labbra anche se in gravidanza è vietato»

(Di mercoledì 17 maggio 2023)nei giorni scorsi ha vissuto una delle gioie più grandi della sua vita: è diventata mamma di Celine, la sua prima bambina avuta dal compagno Alessandro Basciano. Nelle scorse ore la famiglia è tornata a casa dall’ospedale e nelle sue ultime storie Instagram, l’influencer ha spiegatosue follower che in questi giorni racconterà com’è andato il parto e i momenti vissuti prima di esso. Nel frattempo,si è scagliato contro di lei tirando in ballo il. Le dichiarazioni dista vivendo uno dei momenti più belli della sua vita: è appena diventata mamma e tutto ciò che desidera (come ha dichiarato sui ...

... compleanno stellare a sorpresa TORNANO A CASA Fotogallery -e Alessandro Basciano, festa tutta rosa per Celine GIOIA TRAVOLGENTE Fotogallery - Bebe Vio si è laureata, guarda che ...Gli scatti rubati della prima uscita ufficiale in ...e Alessandro Basciano presentano la loro bambina: Celine. Purtroppo non tardano ad arrivare i commenti cattivissimi degli haterse Alessandro Basciano stanno vivendo ...

L'inizio di una nuova vita, in tre. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano il 12 maggio sono diventati genitori di Céline Blue. Sono giorni di gioia ed emozione come hanno raccontato i neo genitori suo ...Sophie Codegoni ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, Celine Blue, e il suo “ex amico” Fabrizio Corona è tornato a scagliare contro di lei alcune frecciatine via social.