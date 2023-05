«Sono una sfollata e ho scoperto l' angoscia»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «Io non la auguro a nessuno l’di lasciare tutto, scappando veloce come il vento. Non auguro a nessuno la fretta di ficcare due paia di mutande, due di calzini e uno spazzolino in borsa, afferrare cani e gatti, e chiudersi alle spalle la porta di casa sperando di poterci rientrare.anche io unauna romagnola che abita in mezzo a due fiumi, Ronco e Montone, troppo vicino a questi due fiumi lungo i cui argini di solito vado a correre o passeggiare. Cheargini pieni di papaveri in questo periodo, belli rossi e spavaldi, su cui svolazzano api e farfalle che oggi, però non si vedono. I papaveripiegati, e un po’ loanche io che scrivo e penso a casa mia, a quell’insieme di calce e mattoni che sto pagando assieme a mio marito. Una ...

...solo per le abitazioni singole o gli appartamenti dove viene trasferita la residenza e offre...della 23enne Ilaria Lamera davanti al Politecnico di Milano (in foto) Molte voci politiche si...Infinedomanda sul suo staff: 'Ci stiamo lavorando, i tempistati stretti'. Infinecuriosità: 'Mi hanno dovuto fare la fascia da sindaco su misura - sorride - quando ho provato quella ......è difficile No se vengono eseguiti tutti i passaggi necessari per averecremina perfetta: non servono troppi utensili o aggeggi strani, né lunghe cotture o preparazioni. Gli ingredienti...

"I sardi sono una razza da..." La gaffe in diretta tv di Valeria Marini ilGiornale.it

Napoli - Il braccio ancora alzato forse per il vano tentativo di proteggersi dalla caduta della parete della stanza, provocata da un terremoto che ha preceduto l’eruzione del 79 d.C. È stato trovato c ...Prima del via della competizione è prevista anche una parata dei modelli Audi Sport lungo il tracciato ... oltre alle visite guidate della mostra, sono in programma esposizioni esclusive che ...