...deirelativa alla settimana dal 9 al 15 aprile ed elaborata da Termometro Politico lo dimostra , mettendo a confronto i risultati di 8 istituti: TP, Swg, Quorum, Tecné, Index,, Emg,...considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 19 aprile), EMG (11 e 17 aprile), Euromedia (14 aprile),(11 aprile), Quorum (17 aprile), SWG (10 ...Lo dimostra la media deirelativa alla settimana dal 9 al 15 aprile ed elaborata da ... TP, Swg, Quorum, Tecné, Index,, Emg, Euromedia. Risultato Gli azzurri tornano al dato di ...

Sondaggi Piepoli: Fdi al 30%, cresce il Pd Termometro Politico

Tecnologia (56%), elettrodomestici (51%), abbigliamento e calzature di fascia medio-alta (14%) i settori in cui si fa più shopping dilazionato ...Ben l'86% degli italiani vuole lo psicologo a scuola, una figura ritenuta "utile" da introdurre all'interno dei nostri istituti. Il dato emerge dall’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli per il Co ...