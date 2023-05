Sondaggi elettorali Swg | scende la Lega | salgono i principali partiti

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il 64% pensa che Berlusconi dovrebbe lasciare la politica Brutte notizie per ladagli ultimidi Swg: è l’unico partito, tra quelli che superano lo sbarramento, a perdere consenso. Passerebbe in una settimana dal 9% all’8,6%, mentre gli alleati della maggioranza aumentano. Fratelli d’Italia torna a sfiorare il 29,8% dopo una crescita di tre decimali e Forza Italia ne guadagna due portandosi al 6,8%. Segno più anche per il PD e il Movimento 5 Stelle. Entrambidello 0,2% e vanno rispettivamente al 21,3% e al 15,8%. Sempre nel centrosinistra è stabile al 2,4% +Europa mentre Verdi e Sinistra Italiana aumentano di un decimale andando al 3,4%. Fuori dai poli Azione rimane fermo al 4,1% e gli ex alleati di Italia Viva scendono dal 2,8% al 2,7%. Tra le forza ...