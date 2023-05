SOCIAL CALCIO – Maldini fa discutere | ecco cosa ne pensano i milanisti

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– Le parole di Paolodopo l’eliminazione dalla Champions fannoneFannole dichiarazioni di Paolo, che dopo l’eliminazione del suo Milan dalla Champions ha comunque voluto spazzare via le critiche di una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative. "Se dovessimo arrivare quarti, la stagione sarà da 8". Questa è una bugia bianca detta da Paolo #per tenere compatto e stimolato l'ambiente in vista delle ultime partite. Lo si evince anche dal fatto che lo stesso #ha detto che non ci devono essere pance piene. pic.twitter.com/wx5EuCXxy7— AngelRedblack- MTW#MilanSpace ...

È un'amarezza ricorrente, fra le chiacchieredei tifosi rossoneri, che ha preso piede soprattutto quando è stato chiaro come il Napoli in campionato fosse imprendibile: "Vinceremo lo scudetto del bilancio", è il sarcasmo della gente ...Nella sua denuncia, Vessicchio parla di piano organizzato da Ceferin, Gravina e dall' Uefa per accompagnare i nerazzurri nel loro percorso in Champions: Vessicchio insiste nelle sue clamorose ...'Nubifragi e partite disullo stesso piano', per la giornalista Marianna Aprile; 'un post vergognoso' per il collega Paolo Berizzi. Insomma, il Capitano , di solito abilissimo sui, ...

Emergenza maltempo e calcio nello stesso tweet: è bufera social per le parole di Salvini Il Riformista

Molti dei giocatori del Madrid ne fanno uso e i tifosi lo hanno notato: la utilizzeranno anche contro il Manchester City in Champions LeagueUn arcobaleno che sarà presente anche sulla fascia da capitano. Il Cagliari ha presentato l’iniziativa anche attraverso i suoi canali social, insieme col messaggio “Love is love”. E anche il tecnico ...