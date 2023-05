Sky 20 anni | il 14 e 15 Giugno con grande evento a Palazzo Reale - Milano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sky Italia compie vent'e per celebrare questoversario ha organizzato ununico: due giornate dedicate all’attualità, al cinema, alle serie tv, all’intrattenimento, allo sport e all’impegno sociale con ospiti nazionali e internazionali. I protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’economia, dell’innovazione, del mondo sportivo,...

... il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni diSport. Milan, le parole di ... La base è di giocatore giovani, nell'età media c'è una differenza di trecon l'Inter, anche se ...... Stefano Pioli , tecnico del Milan, analizza aSport l'eliminazione cocente da parte dell'Inter. Inevitabile che ora sia deluso, visto il percorso che stiamo facendo da tre. Sarebbe stato ...... intervenuto aSport , ha analizzato così la vittoria e l'arrivo alla finale: 'É una grande emozione, questo gruppo se lo meritava di giocare un'altra finale di Champions dopo 13. Abbiamo ...

Vodafone verso il taglio di 11mila posti di lavoro in tre anni Sky Tg24

Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Milan: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, non capita tutti gli anni di arrivare in finale di ...Zanetti piomba in diretta su Sky Sport dopo la vittoria dell'Euroderby e abbraccia Cambiasso: un momento che ha riportato i tifosi dell'Inter indietro di 13 anni, alla stagione del Triplete con José M ...