Siviglia-Juventus | Allegri | “Mai stato a Budapest | spero i ragazzi mi faccio un grosso regalo”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il tecnico della, Massimilano, ha parlato alla vigilia del match di ritorno delle semifinali di Europa League contro il. Ecco le sue parole: “Se sarebbe bello farci premiare da Ceferin? Noi dobbiamo pensare soltanto al campo. Tutta la squadra ha voglia di raggiungere la finale in un’annata folkloristica. Sappiamo che è una partita difficile e ci saranno momenti di difficoltà. Ci vuole molta calma e lucidità e isono stati molto bravi. Abbiamo lavorato tutti insieme per arrivare fino a qua. Non sono maie imi farebbero un. Ci vorrà un pizzico di fortuna speriamo sia dalla nostra parte”. Sui singoli: “Come sta Vlahovic? La squadra sta bene fisicamente, questo è un ...

Qualora l'impresa andasse in porto, il Bayer potrebbe dunque sfidare la vincente dell'altra semifinale di ritorno di Europa League traTORINO - " Aper conquistare la finale di Europa League! Con un chiarissimo obiettivo in mente, laparte la Spagna, dove è attesa dalla semifinale di ritorno (si riparte dall'1 - 1 dell'andata). ...Manca sempre meno al calcio d'inizio della decisiva sfida di Europa League trae . I bianconeri scenderanno in campo al Ramón Sanchez - Pizjuán domani alle 21 per cercare di vincere dopo l'1 - 1 dell' Allianz Stadium e portarsi a casa l'accesso alla finale dell' ex ...

Allegri, conferenza Siviglia-Juventus: segui la diretta Tuttosport

Juventus, i convocati di Allegri per il match contro il Siviglia in Europa League: niente Pogba e Bonucci contro gli spagnoli. Juventus, i convocati per il Siviglia: tutti a disposizione tranne gli in ...Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League, Mister Allegri presenta la sfida contro il Siviglia in conferenza stampa. Al suo fianco Juan Cuadrado. La sfida riparte dal pareggio 1-1 del ...