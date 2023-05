Sinner | ' Non ero al 100% | ma ho dato tutto Perdere qui a Roma fa ancora più male'

Le parole di Jannikdopo la sconfitta agli ottavi degli Internazionali contro l'argentino Francisco Cerundolo 6 - 7 6 - 2 6 - ...delude tutti agli Internazionali di Roma: ko cocente ed eliminazione Inizio di grande intensità, con le due squadre chesi risparmiano. Il primo tentativo degno di nota è un sinistro da ...La sessione serale inizierà alle 19 con Ruud - Cerundolo (oggi giustiziere di). A seguire, maprima delle 20.30, scenderanno in campo Swiatek e Rybakina, altro match molto atteso. Di ...

Jannik Sinner: "Non ero costante, col dritto ballava tutto. Fisico allenato, ma...". E l'assenza di Vagnozzi... OA Sport

Di Salvatore Riggio Torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo Torna in campo oggi, martedì 16 maggio… Leggi ...Tocca a lui battere, si riprende subito lasciando l'avversario a 0 punti nel game, 3-3; l'argentino non molla e tiene il servizio, 4-3 e gara molto equilibrata tant'é che si va sul 4-4 alla fine del ...