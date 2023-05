Sinner deluso | “Perdere a Roma fa male | oggi questo era…”

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il miglior tennista italiano si è arreso agli ottavi di finale degli Internazionali contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 31 al mondo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Grande delusione.aleggiava ieri pomeriggio sul campo Centrale del Foro Italico. I tifosi che lo avevano riempito per sostenere il miglior tennista italiano si ritrovano costrettiarticolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.