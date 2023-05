Sindaco Cesena | ' Rischio nuova esondazione Savio'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A lanciare il nuovo allarme, come aveva fatto ieri, è il primo cittadino di, Enzo Lattuca : "Sta tornando la piena del, nell'alta valle, a Bagno di Romagna , sta piovendo incessantemente ...

Maltempo, il sindaco di Cesena: «Il fiume Savio sta tornando in piena» Corriere TV

si è resa immediatamente operativa ed ha raggiunto la destinazione nella mattinata di oggi mettendosi a disposizione del sindaco di Cesena e del coordinatore operativo delle operazioni di soccorso.Maltempo Emilia Romagna. La regione finisce ancora una volta sott'acqua mentre il maltempo non sembra voler dare tregua. Novecento persone evacuate, fiumi in piena, sistema fognari in ...