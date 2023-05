(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le sue condizioni sono molto gravi. Sarà sottoposta quest'oggi a un intervento chirurgico per trauma epatico presso il Policlinico di Bari la bambina di 6 anni vittima, nel, di un terribile incidente in campagna.da un, la piccolaha...

Simona schiacciata dal trattore nel giorno della festa della mamma: gravissima Today.it

Sarà sottoposta quest'oggi ad un intervento chirurgico per trauma epatico presso il Policlinico di Bari, la bambina di 6 anni vittima, nel giorno della festa della mamma, di un terribile incidente in ...