Signoretto Logistock Italia Srl | “Competenze ed anni di esperienza per trasportare il marmo italiano in tutto il mondo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) - L'azienda, che ha sede in Valpolicella, ha elaborato tecniche e strumenti per l'imballaggio e la movimentazione dei materiali Verona, 17 maggio 2023. Il settore lapideo rappresenta un'eccellenza del Made in Italy: marmi e ceramiche prodotti nel nostro Paese sono richiesti da clienti diil. Fondamentale, quindi, è l'aspetto della movimentazione di queste merci, che risultano tanto pesanti quanto fragilissime. Non è un caso, quindi, che ad occuparsi di questo passaggio siano aziende altamente specializzate, che mettono a frutto l'accumulata indi lavoro. “Per muovere e, anche per migliaia di chilometri, marmi e ceramiche tanto preziosi quanto delicati è necessario utilizzare tecniche specifiche, spesso studiate direttamente da noi mettendo a frutto i ...