"Si è fatta il filler in gravidanza". Fabrizio Corona contro l'influencer

(Di mercoledì 17 maggio 2023)torna sulla bocca di tutti per l'ennesimo attacco a un'. Dopo Diletta Leotta, a finire sotto processo nel suo canale Telegram è Sophie Codegoni, accusata dal paparazzo di essersiilalle labbra durante la

Abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un'iniezione dio acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici. Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi ......dio acido ialuronico alle labbra , apparse in foto molto più gonfie di prima, mentre era incinta della piccola Céline, nonostante sia un'azione vietata in gravidanza. Una rivelazione, a ...L'ex agente dei paparazzi ha parlato anche di presunto intervento estetico, ovvero deialle labbra a cui sarebbe sottoposta l'ex gieffina durante la gravidanza, facendo emergere una certa ...

Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni: "Si è fatta il filler mentre era incinta, anche se è vietato" Today.it

Fabrizio Corona torna sulla bocca di tutti per l'ennesimo attacco a un'influencer. Dopo Diletta Leotta, a finire sotto processo nel suo canale Telegram è Sophie Codegoni, accusata dal paparazzo di ess ...Dopo la nascita della sua primogenita, Sophie Codegoni finisce nel mirino delle polemiche sul web a causa di un presunto ritocchino ...