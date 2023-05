Si allenta la morsa del maltempo. Ma la pioggia torna nel weekend

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Temporali e nubifragi previsti nei giorni scorsi si sono abbattuti sull'Italia e un nuovo evento alluvionale ha interessato la regione Emilia Romagna con danni e purtroppo anche vittime. Adesso iltenderà gradualmente adre la presa ma precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di temporale, saranno possibili fino a Venerdì. Secondo il Centro Meteo Italiano per il prossimoè attesa una nuova fase dicon l'approfondimento e la risalita di un minimo di bassa pressione dal nord Africa verso le nostre regioni meridionali. Tra Sabato e Domenica molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, clima fresco con temperature ancora di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Previsioni per oggi, 17 maggio AL NORD. Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con ...

Le condizioni climatiche avverse tenderanno gradualmente a migliorare ma precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di temporale, saranno possibili fino a venerdì ...Il meteo avverso non dà tregua all’Italia e la Protezione civile ha emanato delle linee guida che possono rivelarsi fondamentali per la sicurezza dei cittadini. Ecco quali atteggiamenti adottare per r ...