Sgarbi si candida | “Voglio diventare Capo dello Stato”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sindaco, di nuovo sindaco, ancora primo cittadino e poi nuovamente eletto ad Arpino. Senza dimenticare il ruolo da parlamentare, l’elezione in Consiglio regionale in Lombardia, il lavoro da critico d’arte, scrittore, sottosegretario alla Cultura e chi più ne ha più ne metta. Vittorioè questo e ora, in un’intervista a Hoara Borselli su Libero, confessa tra il serio e il faceto che sta facendo anche un pensierino al Colle più importante di Roma. Il Quirinale. L’elezione a Arpino ovviamente lo rende orgoglioso. “La fascia conquistata lunedì mi rende particolarmente felice perché la definisco una vittoria del desiderio”, spiega. Arpino infatti “è una città bellissima e per la prima volta non devo risolvere problemi, ma contribuire a far conoscere tutto ciò che ha di straordinario”. Terra che ha dato i natali a Cicerone,vorrebbe ...