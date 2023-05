' Sfatiamo falsi miti su trial clinici' | società scientifiche e aziende in campo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In principio fu lo scorbuto. Era il 1747, da tempo chi solcava per lunghi periodi i mari si ammalava e moriva di un morbo sconosciuto, che si scoprì poi essere causato da gravi carenze di vitamina C. Fu allora che il medico di bordo scozzese James Lind avviò...

alcuni miti con il manuale di autodifesa alimentare di Dario Bressanini di Capital Web ... Silvia Mobili : 'Vi invitiamo a leggere questo libro che vi smonterà tantimiti su cibo che ...All'inizio degli anni Duemila, più precisamente nel 2003, venne trasmessa la prima puntata della serie TV chiamata MythBusters , andata in onda fino al 2018, in cui i conduttori e i loro assistenti si ...Infine,alcunimiti a cui per diverso tempo si è dato credito. Gli studi scientifici, infatti, hanno smentito che le cimici del letto possano trasmettere all'uomo l'epatite di tipo B, ...

'Sfatiamo falsi miti su trial clinici', società scientifiche e aziende in ... Tiscali Notizie

Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In principio fu lo scorbuto. Era il 1747, da tempo chi solcava per lunghi periodi i mari si ammalava e moriva di ...Dalle 3 ore fisse tra una poppata e l'altra, alla disinformazione sulle “donne che non hanno latte”. Un'esperta molto seguita online fa chiarezza sull'argomento ...