Serie A | presentato il bando per i diritti Tv dal 2024 25

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 17 maggio 2023)A, ok alsuitv: prezzo minimo a 1,2 miliardi Il Sole 24 Ore, di Enrico Miele, pag. 28 LaA scopre le carte delsuitv con l’obiettivo di raccogliere un incasso record di 1,2 miliardi di euro a stagione. Una cifra che potrebbe salire fino al 20% nel caso in cui i broadcaster acquistassero inon per un triennio, come accaduto finora, ma per 4 o 5 anni (con il valore che aumenterebbe di un ulteriore 10% per ciascuna stagione). Il totale porterebbe in un quinquennio nelle casse dei 20 club, se tutto andasse liscio, circa 7,2 miliardi, ridando ossigeno al circuito del calcio italiano. Dopo settimane di rinvii, infatti, ieri è arrivata l’attesa “fumata bianca” all’unanimità per ilsui ...