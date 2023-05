Serie A | giornata 36 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La serata di ieri ha consegnato alla Champions League la prima finalista della Coppa dalle Grandi Orecchie. L’Inter di Simone Inzaghi ha superato per 1-0 il Milan, battendolo complessivamente con il punteggio di 3-0. La notte magica nerazzurra ha aperto il turno delle semifinali di ritorno di tutte le competizioni internazionali. Stasera, infatti, Manchester City e Real Madrid si contenderanno l’altro posto in finale; domani, invece, sarà la volta di Juventus, Roma e Fiorentina, ad un passo dai rispettivi atti conclusivi. Nonostante la settimana sia ancora lunga, venerdì tornerà già il campionato. Ecco, dunque, i 5diA da nonal. Il big match di cartello del 36° turno è quello che vedrà coinvolte, al Maradona, Napoli e Inter. Se la squadra di Spalletti non ha altro da chiedere a ...

A poche ore da gara - 2 dei Playoff diA2 di basket, i tifosi della Fortitudo Bologna chiedono ufficialmente il rinvio del match in ...senso eventuali aggiornamenti saranno disponibili in... Si avvicina il 17 maggio, data scelta dai gruppi Lgbt per celebrare la cosiddetta "internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia". Pure quest'anno ci saranno unadi ...E' Livio Marinelli l'arbitro designato per la partita Napoli - Inter di domenica alle 18, valida per la 36/adiA. Lo ha reso noto l'Aia. Per Udinese - Lazio di domenica sera è stato scelto Pairetto, mentre i due posticipi di lunedì 22, Roma - Salernitana (alle 18.30) ed Empoli - Juventus (...

Ieri Serie A femminile: pari Como in rimonta, al Parma resta l’amaro in bocca SportParma HOME (2 giorno/i fa) - Nella terza giornata di ritorno della 2^ Fase della Serie A Femminile, “Poule Salvezza”, ...Notizie negli ultimi 45 minuti MATCH PACK, 9ª GIORNATA POULE SALVEZZA SERIE A FEMMINILE: SAMPDORIA-PARMA Parma Calcio 1913 (Oggi) - Collecchio, 17 Maggio 2023 – Sarà la Sampdoria il prossimo ...