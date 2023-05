Serie A | giornata 36 | 3 portieri da non schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Una settimana pazzesca per gli amanti del calcio e per i tifosi delle squadre ancora in gara per un posto nelle varie finali europee. Dopo il passaggio dell’Inter – e l’eliminazione del Milan – si attendono gli ultimi verdetti. Nell’attesa si ragiona sui 3da nonalper la36 diA, analizzando le varie sfide. La Sampdoria, ormai fuori dai giochi, sfiderà il Milan. Per la Cremonese ostacolo Bologna, mentre l’Hellas Verona avrà una pessima avversaria: l’Atalanta in cerca di punti. Per lo Spezia un ultimo scontro diretto, stavolta contro il Lecce. Big match diinvece sarà Napoli-Inter, con la Juventus in trasferta contro l’Empoli e il Monza in casa del Sassuolo.A,36: i ...

LaA in campo contro l'omofobia, e l'Udinese sceglie di giocare con una maglia bianca con strisce ... La Lega di A ha annunnciato che, in occasione dellainternazionale contro omofobia, ......ha detto il presidente in un messaggio agli ebrei russi e tutti coloro che festeggiano la...il Wcc in una nota - si svolge su richiesta del comitato centrale del Wcc e fa parte di unadi ...Unadove sarà da non perdere la sfida delle ore 21 tra Manchester City e Real Madrid per ... alla Poule Scudetto diD con Giana Erminio e Pineto già in campo. Si gioca la Coppa in Russia,...

Serie A, indisponibili e infortunati per la 36^ giornata Sky Sport

Il Comune di Priverno ha organizzato per lunedì prossimo la 'Giornata del Dialogo Interreligioso', una manifestazione che nasce dal desiderio di condividere con la città lepina tradizioni, cultura, me ...La Serie A in campo contro l'omofobia, e l'Udinese sceglie di giocare con una maglia bianca con strisce arcobaleno, il simbolo della comunità Lgbtq+. (ANSA) ...