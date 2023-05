Serie A | Bonucci annuncia il ritiro entro il 2024 | “Essere la fine di un’era”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 2023-05-17 11:31:12 Giorni caldissimi per il calcio italiano! La Juventus che ha vinto nove Scudetti consecutivi -tre con Conte, cinque con Allegri e uno con Sarri- tra il 2012 e il 2020 è stato costruito su basi solide: i ‘BBBC’ (Buffon,, Barzagli e Chiellini). “e Chiellini potrebbero andare all’Università di Harvard e tenere lezioni su comeun difensore centrale”, ha assicurato José Mourinho nel 2018.e Chiellini potrebbero andare alla Harvard University e tenere lezioni su comeun difensore centrale. José Mourinho Con Barzagli in pensione e, mentre Buffon e Chiellini scolano le ultime “gocce di calcio” al Parma e al Los Angeles FC, Leonardosi è già imposto una ‘data di scadenza’: “Quando smetterò di giocare l’anno prossimo, si ...

... nel girone di Champions League nell'annata che portò alla finale di Cardiff, la squadra di Allegri, anche allora in panchina, si impose per 3 - 1 con reti di Marchisio (su rigore),(assente ...Infine, spazio anche al futuro di: 'Il capitano annuncia, addio nel 2024'. Il 'Corriere ... Sul futuro dellaA, poi, ci sono delle incertezze riguardo all'allenatore campione d'Italia: '...Contratto ed emozioni La tempistica indicata danon è una sorpresa in termini assoluti, alla luce anche del contratto che lo lega alla Juventus proprio fino alla fine della stagione 2023 - ...

SERIE A - Juventus, Bonucci festeggia le 500 presenze: "Il prossimo anno smetto, si chiude un'era della difesa italiana" Eurosport IT

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha comunicato che la prossima stagione sarà l'ultima da calciatore bianconero ...È iniziato il conto alla rovescia per Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero, premiato domenica scorsa per le sue prime 500 gare in maglia bianconera, in una video intervista celebrativa per questo ...