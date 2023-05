Sempre più aziende private controllano gli alloggi per studenti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Studentati privati e fondi immobiliari puntano ai 960 milioni di euro del Pnrr stanziati per creare posti letto. Mancano però un tetto ai canoni e un vincolo per la destinazione d’uso degli, che a volte finiscono sul mercato turistico. Leggi

secondo l'indagine Netcomm NetRetail, l'esperienza di acquisto degli italiani èomnicanale: il digitale diventa anche una risorsa per orientare la decisione di acquisto , anche nel ...L'auto parlacinese anche in Europa Le grandi industrie cinesi vantano un indiscusso primato sul fronte dell'auto elettrica. Sia per quanto concerne le materie prime per batterie e ...... ha messo su massa e lavorato sui tempi di salita e difensivi fino a questa magica stagione, da 6 gol e 9 assist e con la convocazione in una Nazionale che sembra esseresua. CAMBIO AGENTE ...