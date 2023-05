Semaforo di Via Posillipo | Ekoclub | “Lasciate ogni speranza voi che transitate”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi La Monaca, Presidente Provincialesezione Benevento. “Benevento continua a stupirci per la sua apatia che, spesso, anche nelle piccole cose, trova terreno fertile. Quelle poche volte che a Benevento, sono fatte le misurazioni della qualità dell’aria, queste; non segnalano mai situazioni rassicuranti, infatti, l’aria non è mai priva di sostanze inquinanti e, soprattutto, del pericoloso MP10, dannosissimo per l’incolumità e per la saluto degli uomini. Gas tossico che supera i livelli di tolleranza. Siamo partiti dall’inquinamento; per segnalare unche è situato all’incrocio tra via, Corso Vittorio Emanuele, viale Principe di Napoli e Via del Pomerio,che, per chi dalla zona del Bue Apis, deve recarsi ...