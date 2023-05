Selvaggia Lucarelli e l’incidente di Harry e Meghan | “Ora qualcuno dirà che vogliono farli fuori | che lagna”

(Di mercoledì 17 maggio 2023)e il commento al vetriolo suldisfiorato daper sfuggire ai paparazzi sarebbe solo un colpo di teatro per far parlare della coppia: lo sostieneche accusa i duchi del Sussex di aver quantomeno ingigantito ciò che sarebbe accaduto nella serata di martedì 16 maggio a New York. La giornalista ha parlato della vicenda in una serie di stories postate sul suo profilo Instagram. Dapprima ha ripostato una sua storia del 7 maggio in cui, pubblicando la foto di Kate Middleton all’incoronazione di Re Carlo III, scriveva: “che starà pensando a come riprendersi la scena dopo aver visto queste foto scintillanti. ...

... ''Perché non hai voluto sposare''. La sua risposta... social chef 33enne, a E' sempre Mezzogiorno , ospite di Antonella Clerici La conduttrice domanda ai due se abbiamo litigato per gelosia e spunta fuori il nome di Osvaldova da ...continua ad essere al centro delle discussioni e del gossip: la giurata di Ballando con le Stelle , confermata per la prossima stagione , ha sollevato una nuova polemica dopo un ...

L’incidente sfiorato da Harry e Meghan per sfuggire ai paparazzi sarebbe solo un colpo di teatro per far parlare della coppia: lo sostiene Selvaggia Lucarelli che accusa i duchi del Sussex di aver ...Il tutto sarebbe dovuto partire dalla giuria, con in particolare la sostituzione sicura di Selvaggia Lucarelli. Gli unici che molto probabilmente avrebbero mantenuto i posti sarebbero dovuti essere ...