Segretario Onu Guterres | omofobia è attacco ai diritti umani

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "In ogni angolo del mondo le persone LGBTQI+ continuano a subire violenze, persecuzioni, incitamento all'odio, ingiustizie e persino veri e propri omicidi". Lo dichiara ilGenerale delle ...

"In ogni angolo del mondo le persone LGBTQI+ continuano a subire violenze, persecuzioni, incitamento all'odio, ingiustizie e persino veri e propri omicidi". Lo dichiara ilGenerale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nella giornata internazionale contro l'omofobia. "Ogni aggressione alle persone LGBTQI+ - aggiunge - è un attacco ai diritti umani e ai valori ..."In ogni angolo del mondo le persone LGBTQI+ continuano a subire violenze, persecuzioni, incitamento all'odio, ingiustizie e persino veri e propri omicidi". Lo dichiara ilGenerale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nella giornata internazionale contro l'omofobia. "Ogni aggressione alle persone LGBTQI+ - aggiunge - è un attacco ai diritti umani e ai ...... per diffondere tra le persone la conoscenza degli obiettivi dell'Agenda 2030con lo scopo di ... Ci saranno il Rettore dell'Università Paolo Andrei, il Sindaco Michele Guerra , il...

Segretario Onu Guterres, l'omofobia è un attacco ai diritti umani - Politica Agenzia ANSA

"In ogni angolo del mondo le persone LGBTQI+ continuano a subire violenze, persecuzioni, incitamento all'odio, ingiustizie e persino veri e propri omicidi". (ANSA) ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...