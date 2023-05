Sebastian Vettel torna in Formula 1 | spunta una destinazione a sorpresa

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ritorno inaspettato di, è la notizia che tutti i fan stavano aspettando! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A quanto pare ai tanti appassionati di1 l’addio diè sembrato davvero prematuro, proprio per questo l’attesa di un suo ritorno è nelle speranze di molti, attesa che pero’ potrebbe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.