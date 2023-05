Scuola | ‘Organico Covid’ a Mattarella | “Usati e dimenticati” In Campania beffati da percettori di RdC e Lsu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAbbandonati dopo l’utilizzo nell’emergenza pandemica, illusi dalle promesse della politica, delusi perfino da. Il personale scolastico Ata dell’“organico Covid” si sente dimenticato, ma resta sulle barricate. Al capo dello Stato ha scritto una lettera. “Onorevolissimo Presidente della Repubblica Sergio– si legge -. Qualche giorno fa è stata conferita un’onorificenza, a nome di tutta Italia, a coloro che durante la pandemia da Covid 19 hanno contribuito con sacrificio al superamento di quel periodo tragico. È stato commovente assistere ad un’Italia tutta unita, a nome di tutti, ma al contempo durante l’elencazione abbiamo pensato: E noi? Non abbiamo fatto niente? Quando è solo grazie a noi che i figli di tutta Italia sono tornati alla socialità uscendo dall’incubo della Dad, necessaria in quel momento, ...

