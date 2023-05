(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – Martine la sua società di produzione, la Sikelia Productions, sono stati citati inper aver, secondo le accuse, rinnegato unda un milione di dollari per la produzione esecutiva di unsulla Seconda Guerra Mondiale. La società di produzione con sede nel Regno Unito Op-Fortitude, creata per realizzare il, sostiene cheabbia ricevuto un pagamento iniziale di 500mila dollari per assemblare personalmente un cast stellare per la pellicola che si dovrebbe intitolare ‘Operation: Fortitude’, e si sia poi rifiutato di restituire i soldi dopo non aver lavorato per oltre un anno. Ilè stato scritto e sarà prodotto da Simon Afram. A rivelare la notizia è il sito The Hollywood Reporter. “Il signor ...

Martine la sua società di produzione, la Sikelia Productions, sono stati citati inper aver, secondo le accuse, rinnegato un accordo da un milione di dollari per la produzione esecutiva di ......bisticcio - ) con il siparietto alla Annie Hall della telefonata a Renzo Piano e a Martin, ... E non è ildi uno spettatore qualsiasi, ma di un uomo di cinema non qualsiasi. Questo fa ...... 'The Departed - Il bene e il male ', un thriller del 2006 di martincon Leonardo DiCaprio,... l'orientamento spazio - temporale, ilcritico, la capacità di astrazione, ecc.) viene ...

Scorsese a giudizio, avrebbe disatteso accordo milionario per un film Adnkronos

Martin Scorsese e la sua società di produzione, la Sikelia Productions, sono stati citati in giudizio per aver, secondo le accuse, rinnegato un accordo da un milione di dollari per la produzione esecu ...Il regista, presente a Cannes con Killers of the Flower Moon, è stato chiamato in causa per un film ambientato durante la seconda guerra mondiale.