Scontro tra auto a Filago | due feriti

(Di mercoledì 17 maggio 2023). Duesi sono scontrate mercoledì mattina (17 maggio) in via delle Industrie a. Tre ambulanze con a bordo i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e l’veloce della centrale di Bergamo sono intervenuti per soccorrere le persone rimaste ferite: si tratta di un 35enne e di un 73enne, entrambi trasportati in ospedale. Le loro condizioni, ad ogni modo, non sarebbero gravi. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno bonificato l’area interessata. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.