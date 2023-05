Scommesse | Toney | bomber del Brentford | sospeso per 8 mesi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ottodi squalifica. E per i primi quattro non potrà nemmeno allenarsi col, la sua attuale squadra, o con qualsiasi altra. È la dura sanzione con cui la Football Association ha fermato ...

La FA lo aveva denunciato per 262 violazioni delle regole sulle, perpetrate tra il 25 gennaio 2017 e il 23 gennaio 2021.le ha commesse nelle esperienze a Scunthorpe United, Wigan e ...Quello di, comunque, non è il primo caso di calciatore colpito da un divieto per reati di. Nel gennaio 2021, infatti, il terzino del Newcastle e dell'Inghilterra Kieran Trippier era ...Pessime notizie per il Brentford e per Ivan: l'attaccante è stato squalificato per 8 mesi per avere infranto numerose regole relative alledella Football Association (FA). Lo scorso novembre il giocatore fu accusato di 232 ...

Premier: Toney, bomber del Brentford, sospeso 8 mesi per ... La Gazzetta dello Sport

L'attaccante, terzo nella classifica cannonieri a quota 20 gol, per i primi 4 mesi non potrà nemmeno allenarsi ...Brutto colpo per Ivan Toney, centravanti del Brentford. L’attaccante 27enne è stato squalificato dalla Football Association a causa di 232 violazioni relative a scommesse. Questo vuol dire che il ...