Sclerosi multipla | così gli anticorpi contro il virus Epstein-Barr attaccano una proteina nel cervello e nel midollo spinale

...di 30mila euro e 20mila euro 'per la ricerca clinica a supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca' e 'per i servizi a supporto di soluzioni innovative per la'. A ......di 30mila euro e 20mila euro 'per la ricerca clinica a supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca' e 'per i servizi a supporto di soluzioni innovative per la'. A ......di 30mila euro e 20mila euro 'per la ricerca clinica a supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca' e 'per i servizi a supporto di soluzioni innovative per la'.

Sclerosi multipla, così gli anticorpi contro il virus Epstein-Barr attaccano una proteina nel cervello e nel… Il Fatto Quotidiano

Grazie alla preziosa opportunità concessa da Roche – commenta Luca Boni -, riusciremo a garantire la qualità dei dati clinici e di imaging dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla, Malattia di ...Riceveranno rispettivamente un finanziamento di 30mila per la ricerca clinica e 20mila euro per lo sviluppo di servizi innovativi il progetto del dottor Luca Boni, Direttore dell’Unità Operativa Epide ...