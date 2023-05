Sciopero della cooperativa addetta alle pulizie in ATAC | rischio metro sporche per Roma

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Altra tegola sulla testa dell’, che per i prossimi giorni potrebbe ritrovarsi con i treni e le banchinein giro per. Tale situazione è figlia di un’agitazione sindacale internacooperative che hanno l’appalto con la municipalizzata al trasporto, dove i lavoratori addetti al decoro potrebbero momentaneamente sospendere il loro lavoro di sanificazione nei locali e all’interno dei vagoni ferroviari. Ennesimoin, ala pulizia dei treni Le motivazioni attorno al nuovointerno alla municipalizzata al trasporto, sarebbe da vedere nei problemidove lavorano gli addetti. I dipendenti, infatti, lamentano “la ...

Cosa cambierà in Italiaaerei, i motiviprotesta A indicare le motivazionimobilitazione sono Filt Cgil, Fit Csil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo attraverso una nota. ...Se fosse davvero questo ci troveremmo di fronte ad una istituzione regionale 'di parte' a favoreTOTAL e contro i lavoratori. Si conferma pertanto lodi tutti i lavoratori ...... in occasione dellodegli indigeni), in un momento in cui il Paese è scosso anche da una ... ma nessuno ha mai definito i termini'commozione interna' e del 'disordine sociale'. I termini ...

Crocifisso in sala Rossa, il consigliere Silvio Viale inizia lo sciopero della fame La Stampa

Sciopero aereo 19 maggio 2023, si tratta di un evento nazionale che prevede più di 200 voli cancellati in Italia: tutti i dettagli ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.