Sciacalli in azione nelle zone alluvionate

(Di mercoledì 17 maggio 2023)indel maltempo in Emilia. Alla sala operativa della Polizia Locale di Modena sono arrivate segnalazioni da parte di residenti in case sparse del territorio su persone che, nella tarda mattinata di oggi, si sono qualificate come "Protezione civile" invitando a lasciare...

BOLOGNA Ci sono gli psicologi in aiuto agli alluvionati. Ma arrivano anche gli. E intanto le frane provocano l'evacuazione di 50 famiglie a Modigliana, sull'appennino ...sono inper ...Sempre da domani saranno ini 60 volontari della Protezione civile del Veneto per iniziare a ripulire le abitazioni nella prima trentina di case individuate come accessibili, rispetto al ...In molti però hanno paura dei fenomeni di "sciacallaggio", ladri in, di giorno, ma soprattutto di notte, che possano entrare nelle case per rubare. Per questo motivo sono state attivate le ...

Faenza, sciacalli in azione dopo l'alluvione. Il sindaco: "Vergogna" Corriere Romagna

Traffico ferroviario paralizzato. In 50mila senza luce. linee telefoniche saltate. Il bilancio dell'ondata di maltempo con i dati forniti dalla Protezione civile e dal ministro Musumeci ...