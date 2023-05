Sci alpino | ufficializzata la squadra femminile in vista della stagione 2023-2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il PresidenteFISI Flavio Roda ha ufficializzato ladi sciin. Si prosegue all’insegnacontinuità per il team Italia. Gianluca Rulfi è confermato come direttore tecnico, mentre sono complessivamente 16 le atlete dei gruppi di Coppa del Mondo. Andiamo a conoscere le nostre portacolori, gruppo per gruppo. COPPA DEL MONDO ELITE Bassino Marta 27/02/1996 C.S. Esercito Brignone Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle COPPA DEL MONDO POLIVALENTI Delago Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle Melesi Roberta 18/07/1996 G.S. Fiamme Oro Pichler ...