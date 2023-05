Schlein vorrebbe tenere comizi insieme a Cinque Stelle ed ex Terzo Polo nelle città al ballottaggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo i risultati del primo turno delle elezioni comunali del fine settimana, esultano tutti. La premier Giorgia Meloni ha detto che «il centrodestra conferma la sua forza». Mentre la segretaria del Pd Ellyha decretato: «Siamo il primo partito in quasi tutti i capoluoghi al voto». E ora la stessaal Movimentoe all’exal ballottaggi. Il centrodestra è in vantaggio, ma dato l’alto numero di ballottaggi, il risultato potrebbe essere ribaltato. Ma mentre la segretaria cuce la tela delle alleanze, gli altri leader del centrosinistra la sfilano – racconta Repubblica.propone, dopo il ...

... è entrato perciò fra i bersagli della destra: cheabolirlo, cambiando l'unica legge ... Non sembra bastato, per ora, l'effetto -, che ha permesso di recuperare qualche astenuto ma, ......sulle organizzazioni di volontariato La Francia rinfaccia all'Italia tutto quello che... L'Italia punta sul nucleare Riforme, Meloni aspetta. Von der Leyen sfida Putin Quanto è dura la ...... Elly, aveva portato nelle piazze dei capoluoghi toscani, non ha avuto riscontro nelle ... anche portando sul tavolo del confronto il tema dell'astensionismo,cambiare la legge ...

Schlein vorrebbe tenere comizi insieme a Cinque Stelle ed ex Terzo Polo nelle città al ballottaggi Linkiesta.it

Elezioni e paure. Base riformista, cattolici e anche un pezzo della sinistra sono preoccupati per la decisione di Bergoglio di partecipare fianco a fianco alla premier alla grande kermesse sulla natal ...La sfida ha polarizzato così lo scontro tra Meloni e Schlein. Il premier Giorgia Meloni ... c'è un clima di fiducia e vogliamo ripagarlo con risposte concrete». Il commissario Ue, Paolo Gentiloni: ...