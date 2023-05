(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - "Soddisfazione e fiducia" per un Partito democratico che "si rialza, mentre la destra arretra". Elly, sull'onda dell'entusiasmo per i risultati del primo turno delle amministrative, rivede all'ultimo momento la scelta di tenere dichiarazioni alla stampa, trasformando l'appuntamento al Nazareno in una conferenza a tutto tondo. Accanto a lei ci sono i titolari di Enti Locali e Organizzazione del partito, Davide Baruffi e Igor Taruffi. A loro spetta la più classica delle analisi del voto. Il Partito democratico è il primo partito nei capoluoghi italiani andati alle urne il 14 e 15 maggio per le elezioni amministrative. Nei 13 capoluoghi coinvolti nella tornata elettorale, i partiti principali (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 stelle) hanno presentato una loro lista in 12 casi. Il Pd raggiunge una media del 16,6 per ...

Schlein chiama a raccolta le opposizioni in vista dei ballottaggi AGI - Agenzia Italia

L'auspicio dichiarato della segretaria è che ci si possa compattare in vista del secondo turno Ma per i dem gli alleati M5s quanto quelli del Terzo Polo rimangono una incognita ...Tra i primi gesti post elettorali della neo sindaca la chiamata al rivale sconfitto per comunicargli la necessità di un confronto politico "costruttivo". E tante le chiamate ricevute dal primo cittadi ...