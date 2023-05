Schianto in tangenziale | evita il frontale e finisce nella scarpata

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tre feriti e due vetture coinvolte: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova), sulla strada provinciale 567 ai confini con Esenta di Lonato (Brescia). Per cause ancora in corso di accertamento - i rilievi sono affidati...