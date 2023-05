‘Schiaccialamafia#’ | i parlamentari sfidano la rappresentativa del tribunale a basket

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Nazionale Italiana Pallacanestro Parlamento, costituita daiamanti della palla a spicchi, e ladeldi S.Maria C.V., formata da magistrati ed avvocati del foro sammaritano, si sfideranno sabato mattina alle 11.00 al palaPiccolo di Caserta nell’ambito della manifestazione “Schiaccialamafia#” promossa dall’APS Zoccoloduro Italia in collaborazione con la squadra delsammaritano ed in partenariato con la Juvecaserta 2021. Si tratta di una manifestazione artistica e sportiva degli street artist Baruz e Piskv che per l’occasione hanno realizzato dei palloni dadipinti in chiave contemporanea con la partecipazione e la performance sportiva di Linton Johnson, cestista ex NBA, che, alle 10.30, riceverà il riconoscimento ...