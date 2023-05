Scarlet Witch tornerà davvero nel Marvel Cinematic Universe?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo l'apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il destino del personaggio è incerto ma ci sono diversi motivi che giustificano il suo ritorno.è lo pseudonimo di uno dei più importanti personaggi dei fumetti de La Casa delle Idee, ovvero Wanda Maximoff, sorella del velocista Pietro Maximoff (Quicksilver), un'incantatrice dagli incredibili poteri magici. Nata dapprima come avversaria degli X-Men, successivamente la donna diventa una potente alleata dei Vendicatori. Un destino che, all'interno del, è in parte diverso: dopo il suo cameo in Captain America: The Winter Soldier insieme al suo gemello (Aaron Taylor-Johnson), mette i bastoni fra le ruote ai Vendicatori in Avengers: Age of Ultron, salvo poi passare dalle parti del bene. Una supereroina ...