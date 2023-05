Sassuolo | stagione finita per Laurienté

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilin questo finale didovrà fare a meno di uno dei calciatori più importanti della rosa, ovvero Armand. Il calciatore francese, infatti, ha subito un intervento di artroscopia al menisco del ginocchio destro e ora inizierà il periodo di riabilitazione. L’attaccante da un po’ di tempo soffriva di un fastidio che ha minato il suo rendimento nell’ultimo periodo. Pertanto, si è resa necessaria la programmazione di questa operazione che lo terrà fuori dal campo nelle tre partite restanti di Serie A. Tuttavia, il classe ’98 sarà regolarmente a disposizione di mister Dionisi per il prossimo ritiro precampionato. Il comunicato ufficiale delsull’operazione diè arrivato alquest’estate dal Lorient per 10 ...

L'attaccante neroverde è stato sottoposto a un intervento di artoscropia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale programmata da tempo ...