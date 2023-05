Sassuolo | stagione finita per Laurienté | il comunicato del club

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lavolge al termine ma alcune squadre hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. Il, dopo un avvio didifficoltoso, si è riassestato nei binari corretti disputando un girone di ritorno di assoluto valore. A tre giornate dal termine della Serie A arriva tuttavia una tegola importante per Alessio Dionisi:per. L’attaccante dei neroverdi è stato operato al ginocchio non per via di un nuovo infortunio, bensì per un fastidio che lo tormentava da tempo, riporta il. Lauriente?, esterno del, ile la data del rientro diDi fatto ladisi chiude in ...

"Vogliamo prendere l'esempio del, per poi dare continuità". Queste le parole di Raffaele Palladino alle telecamere del ..."Vogliamo finire bene e lavorare possibilmente per la prossima:......i bianconeri nelle ultime sei partiti per Immobile e compagni sono arrivate due vittorie (... Attenzione alle coppe: lo scenario peggiore Da qui al termine dellaresta però in piedi uno ...terminata in anticipo per Armand Laurienté , l'attaccante del. È stato infatti operato al ginocchio nella giornata di ieri. Questo il comunicato emesso dal club neroverde sul ...

Sassuolo, stagione finita per Laurienté: a Innsbruck s'è sottoposto a intervento chirurgico TUTTO mercato WEB

Il Sassuolo perde Armand Laurientè per le restanti tre gare di Serie A. Ecco le condizioni e i tempi di recupero dell'attaccante neroverde ...Stagione finita con tre giornate d'anticipo per Armand Laurienté. "In data 16 maggio - scrive il Sassuolo sul suo sito ufficiale - l’attaccante neroverde Armand Laurientè è stato sottoposto a un ...