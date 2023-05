Sarkozy condannato in appello a 3 anni | uno da scontare

L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas, è statoin appello a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell'ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni. . 17 maggio 2023L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas, statoin appello a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell'ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni., 68 anni, si sempre dichiarato ...L'ex presidente francese Nicolasè statoin appello a tre anni di prigione, di cui due con la sospensione condizionale, per un caso di intercettazioni telefoniche. Lo riferiscono i media francesi.

Sarkozy condannato in appello a tre anni di carcere: uno è da scontare in cella Il Fatto Quotidiano

