Sarkozy condannato in appello a 3 anni | uno da scontare in carcere

L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas, è statoin appello a tre anni di carcere , uno dei quali da scontare in cella, nell'ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni.... lo Stato francese è statodue volte, nel 2020 e nel 2021, per i suoi ritardi a livello ...invece nelle parole di Macron quelle pronunciate in passato dall'ex presidente Nicolas: "L'...Sondaggi dell'Eliseo:il braccio destro diCaso Bygmalion: chiesto un anno di reclusione per NicolasParigi,per finanziamento illegale (a un anno senza ...

Sarkozy condannato a tre anni di carcere: uno è da scontare in cella Il Fatto Quotidiano

L’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell’ambito del processo sullo scandalo delle inter ...L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell'ambito del processo sullo scandalo delle ...