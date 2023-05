Sarkozy condannato a tre anni di carcere | uno sarà da scontare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nicolasperde il primo dei ricorsi in appello per uno dei due processi che ha in corso. Nel 2021 l’ex Presidente era statonel cosiddetto “Processo Bismuth”, nome di copertura con il qualeaveva registrato un’utenza telefonica per comunicare con il suo avvocato. L’inchiesta era nata dalle intercettazioni ordinate da pm che si occupavano di un altro dossier in cui era coinvolto l’ex presidente, il presunto finanziamento ricevuto da regime di Gheddafi Il caso Bismuth Al centro del processo che vede coinvolto Nicolasci sono le intercettazioni di un telefonino acquistato nel gennaio 2014 sotto l’identità di Paul Bismuth, un ex compagno di liceo dell’avvocato Thierry Herzog, che sarebbe stato utilizzato dallo stesso avvocato e daper parlare di Gilbert ...